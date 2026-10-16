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Tekirdağ Hayrabolu'da süper meyve hasadı başladı, yaklaşık 2 ton aronya alındı

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Tekirdağ Hayrabolu'da süper meyve hasadı başladı, yaklaşık 2 ton aronya alındı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yetiştirilen 'süper meyve' aronyanın hasadı başladı. Çıkrıkçı Mahallesi'nde 5 dönümlük alanda üretim yapan Demirbaş, bu yıl yaklaşık 2 ton ürün hasat ettiğini ve ürünleri doğrudan tüketicilere ulaştırdığını belirtti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasadına başlandı. Çıkrıkçı Mahallesi'nde 5 dönümlük alanda aronya yetiştiren çiftçi, bu yıl yaklaşık 2 ton ürün hasat etti.

Aronya yetiştiriciliğine yaklaşık dört yıl önce başlayan Demirbaş, üretimini her yıl sürdürdüğünü belirtti. Beş dönümlük arazisinde yetiştirdiği aronyaların hasadını gerçekleştiren Demirbaş, bu yılki hasadın verimli geçtiğini ve elde ettiği üründen memnun olduğunu ifade etti.

Ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırıyor

Yetiştirdiği aronyaları doğrudan tüketicilere sattığını anlatan Demirbaş, üretim ve satış sürecini bu şekilde yürüttüğünü kaydetti. Bu yıl yaklaşık 2 ton ürün hasat ettiğini belirten Demirbaş, elde ettiği verimin kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Aronya, bölgede üreticilerin yetiştirdiği alternatif meyveler arasında yer alıyor. Hayrabolu'da üretim yapan Demirbaş da elde ettiği ürünleri doğrudan tüketicilere ulaştırarak hasat dönemini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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