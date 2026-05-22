Tekirdağ'da nisanda 3 bin 215 konut satıldı

Tekirdağ'da nisan ayında 3 bin 215 konut ve 286 iş yeri satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 nisan ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Tekirdağ'da toplam 3 bin 215 konut satışının bin 332'si ilk el, bin 883'ü ise ikinci el konut satışı olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde kentte toplam 286 iş yeri satışı gerçekleşirken, bunların 111'i ilk el, 175'i ise ikinci el iş yeri satışı oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 822 olarak açıklanırken, diğer konut satışlarının sayısı ise 2 bin 393 oldu. İşyeri satışlarında ise 13 ipotekli, 273 diğer satış gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde ise ilk el konut satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306'ya yükseldi. İkinci el konut satışları ise yüzde 0,3 azalarak 86 bin 502 oldu. Toplam satışlar içerisinde ilk el konutların payı yüzde 31,8 olarak gerçekleşirken, ikinci el konutların payı yüzde 68,2 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları yüzde 14,3 artışla 4 bin 301'e, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 8,7 artışla 11 bin 393'e yükseldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı