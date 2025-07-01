TEİAŞ, Mayıs Ayı İçin 32 Elektrik Santraline 2 Milyar Lira Ödeme Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), mayıs ayı için kapasite mekanizmasından yararlanan 32 elektrik santraline toplamda 2 milyar 27 milyon 625 bin lira ödeme gerçekleştirecek. En yüksek ödeme ise Hidro-Gen Enerji'ye yapılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline mayıs için 2 milyar 27 milyon 625 bin lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale mayıs için 2 milyar 27 milyon 625 bin 286 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 170 milyon 459 bin 597 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 156 milyon 288 bin 13 lira tutarında kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.???????

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu

Say say bitmiyor! Yıllardır konuşulan gerçeği açıkladı
Ekran jelatinini çıkarmaya kıyamadığı aracı bu hale geldi

Ekran jelatinini çıkarmaya kıyamadığı aracı bu hale geldi
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor

Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.