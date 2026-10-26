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TCMB, EVDS verilerine yapay zeka erişimini EVDS-MCP ile genişletti

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TCMB, EVDS verilerine yapay zeka araçları üzerinden erişim sağlayan EVDS-MCP'yi devreye aldı. TCMB, rolünün EVDS verilerinin yapay zeka araçlarıyla uyumlu sunulmasıyla sınırlı olduğunu, kullanıcıların yapay zeka araçlarından ve çıktılarından sorumlu olmadığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine yapay zeka araçları üzerinden kolayca erişilebilmesine imkan sağlayan EVDS-MCP'yi devreye aldı.

TCMB'nin "EVDS-MCP'nin Devreye Alınmasına İlişkin Basın Duyurusu" bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"TCMB, 1993 yılından bu yana ekonomi ve finans piyasalarına ilişkin verilerin kamuoyuna doğru, zamanlı ve kolay erişilebilir biçimde sunulması, veri okuryazarlığının geliştirilmesi ve veriye dayalı karar alma kültürünün desteklenmesi amacıyla EVDS'yi açık veri platformu olarak hizmete sunmaktadır. Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla Ocak 2026'da devreye alınan EVDS 3 platformunda veriye erişim kanalları, EVDS-MCP aracılığıyla yapay zeka araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir."

Duyuruda, bankanın bu hizmet kapsamındaki rolünün EVDS verilerinin yapay zeka araçlarıyla uyumlu şekilde sunulmasıyla sınırlı olduğu aktarıldı.

TCMB'nin kullanıcıların EVDS-MCP ile birlikte kullanacakları yapay zeka araçlarından ve bunların çıktılarından sorumlu olmadığı vurgulanan duyuruda, hizmete ilişkin olarak yenilenen kullanım şartları ve kullanım kılavuzuna EVDS 3 platformu üzerinden erişilebileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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