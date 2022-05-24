TBMM KİT Komisyonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2019-2020 hesapları görüşüldü - Haberler

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, "Bugüne kadar yapılan en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaşarak 2,63 milyon ton rafine bor ürünleri satışı ile dünyadaki pazar payımızı yüzde 62 mertebesine çıkardık. 1,03 milyar dolar ciroya ulaştık." dedi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Keleşer, dünya bor rezervlerinin 4,5 milyar ton seviyesinde bulunduğunu, Türkiye'nin bu rezerv miktarının 3,3 milyar tonuna sahip olduğunu anımsattı.

Dünya bor tüketiminin yaklaşık yüzde 80-85'inin cam, tarım-gübre, seramik-frit, temizlik-deterjan endüstrilerinde gerçekleştiğini belirten Keleşer, "Bunun yüzde 15'i ise tıp, metal, kimya, alev geciktiriciler-yangın söndürücüler, akü, deri, nükleer, savunma sanayi gibi çok sayıda endüstri ve alt sektörlerde tüketiliyor. Bor pazarı yıllık tüketimin 4 milyon ton civarında olduğu bir pazar. Rekabetçi ve mücadeleci bir pazardır. Pazardaki bor ürünlerinin fiyatı ürün cinsine, sektöre ve hedef pazarlara göre farklılık gösteriyor. 1,8 ile 2 milyar dolarlık bor piyasa değeri var." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin bor üreticileri içinde lider olduğunun altını çizen Keleşer, 2021'de 4,2 milyon ton bor kullanıldığını kaydetti.

Keleşer, dünyada 5,7 milyon ton bor üretim kapasitesi bulunduğunu, bu miktarın 2,7 milyon tonunun Türkiye'ye ait olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedarik açısından dünyada önemli bor yatakları Türkiye, ABD ve Rusya'da bulunuyor. Geçen yıl sonunda 994 milyon dolar ihracat yapıldı. Bugüne kadar yapılan en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaşarak 2,63 milyon ton rafine bor ürünleri satışı ile dünyadaki pazar payımızı yüzde 62 mertebesine çıkardık. 1,03 milyar dolar ciroya ulaştık. Ürün nereye gidiyor, nasıl kullanılıyor, bunları hep takip ediyoruz. Pazarı sürekli değerlendirerek, uygun ürünler üzerinde çalışıyoruz. 2022'nin sonunda bor karbür üretimine başlıyoruz. Bor karbür ve ferro bor gibi tonu oldukça yüksek fiyatlarda satılan ürünleri üretmek istiyoruz. Nadir toprak elementleri ile ilgili de Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Pilot tesisimizi hazırlıyoruz. Kısa sürede 'Türkiye olarak bu piyasada biz de varız.' diyeceğiz."

Serkan Keleşer, geleneksel rafine bor ürünleri üretim tesisleri yanında ileri teknoloji gerektiren sektörler için rekabet gücü ve katma değeri yüksek bor ürünlerinin üretimine yönelik tesisler kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kısa, orta ve uzun vadeli yatırım hedefleri hakkında bilgi veren Keleşer, "2019 yılında 508 milyon lira, 2020 yılında 352 milyon lira, 2021 yılında ise 529 milyon lira yatırım harcaması yapıldı. Kuruluşumuzca 2022-2024 döneminde planlanan yatırımların toplam proje büyüklüğü 3,6 milyar lira mertebesinde olup, 2022 yılında bu kapsamda 1,12 milyar lira ödenek ayrıldı." diye konuştu.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.