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Tarsus'ta üreticilere ücretsiz saman dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tarsus'ta üreticilere ücretsiz saman dağıtıldı

Tarsus Belediyesi, küçük üreticileri destekleme çalışmaları çerçevesinde belediye arazilerinde ekilen tarım ürünlerinin hasadının yapılmasının ardından elde edilen 22 ton saman balyasını köylerde üreticilere ücretsiz olarak dağıttı.

Tarsus Belediyesi, küçük üreticileri destekleme çalışmaları çerçevesinde belediye arazilerinde ekilen tarım ürünlerinin hasadının yapılmasının ardından elde edilen 22 ton saman balyasını köylerde üreticilere ücretsiz olarak dağıttı.

Tarsus Belediyesi. kırsal kesimde bulunan küçük üreticilere destekleme çalışmaları ile birlikte belediyeye ait atıl arazileri de dönüştürerek yeniden tarıma kazandırıyor. Bu çerçevede Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bu sezon yapılan hasatlar sonunda elde edilen 22 ton saman balyası Aliefendi, Karakütük, Kızılçukur, Çakırlı, İncirlikuyu, Gülek, Avadan, Kocaköy, Taşobası, Kamberhöyüğü, Bahçe, Kaleburcu, Baltalı, Girne, Köselerli ve Mantaş mahallelerine ücretsiz olarak ulaştırıldı. Bu çalışma sayesinde yerli ve ata tohuma sahip çıkılırken, özellikle son günlerde fiyatı neredeyse yüzde 100 artan samanın temini konusunda da hayvancıların üzerinden önemli bir maddi yük alınmış oluyor.

Ücretsiz saman dağıtımı hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Biz, Tarsus Belediyesi olarak üretmenin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Elde ettiğimiz samanları kentimizde üreticilik yapan ihtiyaç sahibi hayvancı ve çiftçilerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Üreticilerimizin her zaman yanındayız" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarsus Belediyesi Karakütük Tarsus Ekonomi Haberler

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