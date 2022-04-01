Tarımsal üretimde sertifikalı tohum ve toprak analizi desteklerinde düzenlemeye gidildi

Tarımsal üretimi artırmak amacıyla 2022 üretim yılında kullanılan sertifikalı tohumluklar için "sertifikalı tohum kullanımı destek ödemesi" bu yıl içinde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı artırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik olarak çiftçilere bitkisel üretim destekleme ödemeleri yapılıyor.

Tebliğle 2021 üretim yılı bitkisel üretim destekleme uygulamalarında düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, 2022 üretim yılında kullanılan sertifikalı tohumluklar için "sertifikalı tohum kullanımı destek ödemesi" bu yıl içinde yapılacak.

Çiftçiler açısından ana girdilerde maliyetin düşürülmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine dekara 50 lira "ek girdi desteği ödemesi" sağlanacak.

Bitkisel üretimde doğru ve yeterli gübrelemeyi teşvik etmek, toprak analizi yaptırmayı özendirmek amacıyla "toprak analizi desteği" verilmesine yönelik de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda toprak analiz laboratuvarlarına dekara 40 lira destekleme ödemesi yapılacak.