Tarım ve Orman Bakanlığına, süt ve krema ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığına, süt ve krema ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığına, süt ve krema ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi

Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ve krema kati ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ve krema kati ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Tarım ve Orman Bakanlığına dönemsel düzenlemeler yapma yetkisi verilen ürünlere "süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)" kati ihracatı da eklendi.

Bakanlık daha önce patates, domates, kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağının da aralarında bulunduğu ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenleme yapmakla yetkilendirilmişti.

Tebliğ hükümleri 31 Aralık'a kadar uygulanacak.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Gazete, Tebliğ, Tarım, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title