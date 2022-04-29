Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemelerine başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerine bugün başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı arılı kovan desteği, çam balı telafi desteği, damızlık ana arı desteği başta olmak üzere 7 farklı alanda yetiştiricilere toplam 156 milyon 585 bin Türk Lirası tutarında destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Arılı kovan desteği içerisinde 65 bin 302 yetiştiriciye 143 milyon 883 bin Türk Lirası, Bitki karantinası tazminatı desteği çerçevesinde 205 yetiştiriciye 10 milyon 827 bin Türk Lirası, Sertifikalı tohum kullanım desteği içerisinde 224 yetiştiriciye 812 bin 481 Türk Lirası, Düve alım desteği çerçevesinde 10 yetiştiriciye 688 bin Türk Lirası, Çam balı telafi desteği çerçevesinde 88 yetiştiriciye 192 bin 300 Türk Lirası, Yangın ve selden zarar gören kovan desteği çerçevesinde 118 kişiye 136 bin Türk Lirası ve Damızlık ana arı desteği 130 kişiye 45 bin Türk Lirası olmak üzere 66 bin 76 yetiştiriciye toplam 156 milyon 585 bin Türk Lirası ödeme yapılacaktır" denildi.

Destek ödemeleri 29 Nisan Cuma günü saat 18.00 itibariyle yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi