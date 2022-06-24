Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Ekonomi Haberler

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