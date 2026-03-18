Haberler

Bozuk gıdaya mobil telefondan ihbar imkanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların gönüllü gıda denetçisi olmasını sağlayan 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile kullanıcılar, gıda denetim sürecine aktif katılım sağlayarak uygunluk ihlallerini hızlı bir şekilde bildirebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın gönüllü gıda denetçisi olabileceği 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasını devreye aldı. Uygulamayla vatandaşların denetim sürecinin en aktif ve en güçlü paydaşı olacağını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Denetim Elinde mottomuzla sunduğumuz bu uygulamayla, hızlı ihbar imkanı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve 'Çek-Gönder' kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın. Üstelik, Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz hiçbir karışıklığa mahal vermeden, nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

