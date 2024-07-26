Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü Yılın İlk 6 Ayında 426 Milyon 183 Bin TL Gelir Elde Etti

Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yılın ilk 6 ayında 426 milyon 183 bin TL gelir elde edildi.

2023 yılında Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü tarafından illere göre yevmiye sayısı ile devlete sağlanan tapu harcı, döner sermaye ve damga vergisi geliri 414 bin 169 işlemden 668,2 milyon TL'si tapu harç geliri, 101 milyon TL'si döner sermaye geliri ve 3 milyon 977 bin TL damga vergisi olmak üzere toplam 773,5 milyon TL gelir eldi edilmişti.

Açıklanan son verilere göre 2024 yılının ilk 6 ayında Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan 198 bin adet işlemden 361,3 milyon TL tapu harç geliri, 61 milyon TL döner sermaye geliri ve 2 milyon 800 bin TL damga vergisi olmak üzere toplam 426 milyon 183 bin TL gelir sağlandı.

Öte yandan müdürlük tarafından 6 birimde (436,46 hektar) 2/B kullanım kadastrosu çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 2024 yılı içerisinde Samsun genelinde toplam 138 birimde 2/B kullanım kadastrosu çalışmasının, gerek kurum imkanları gerekse ihale edilmek suretiyle yapılması planlanıyor. - SAMSUN