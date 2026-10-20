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Spot piyasada yarın elektriğin megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira oldu

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Spot piyasada yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 768 lira 93 kuruş olarak belirlendi. Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 49,6 azalarak 1 milyar 863 milyon 556 bin 796 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 768 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 49,6 azalarak 1 milyar 863 milyon 556 bin 796 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 768 lira 93 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 298 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 368 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 990 lira 75 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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