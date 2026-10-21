SPK, Alnus, Bulls ve Pusula Yatırım'ın faaliyetlerini geçici durdurdu

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SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurma kararı aldı. Kurul ayrıca HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 354 bin 803 lira idari para cezası uygularken, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'yi yetkili kuruluşlar listesinden çıkardı.

SPK'nin yayımladığı bültende, üç aracı kurumun faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler kapsamında geçici olarak durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

HSBC YATIRIM'A PARA CEZASI

Kurul, HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yürütülen inceleme sonucunda, nakit ve kıymetlerin zamanaşımının tespitinde yeterli araştırma yapılmaması ve gerekli mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi nedeniyle 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

METAS GAYRİMENKUL YETKİLİ KURULUŞLAR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

SPK, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme ile Yetkili Kuruluşlar Listesi'nden çıkarılmasına da karar verdi.

FİBA YATIRIM'A 1 MİLYAR LİRALIK İHRAÇ TAVANI ONAYI

Bültende ayrıca Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar lira nominal tutarlı tahvil ve finansman bonosu ihracına ilişkin ihraç tavanının onaylandığı bildirildi. İhracın tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN YATIRIMCI VARLIKLARININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

SPK, zamanaşımına uğrayarak Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) bünyesine ve Takasbank nezdindeki hesaplara aktarılan emanet ve alacakların iadesine ilişkin yeni esasları da duyurdu.

Düzenlemeye göre, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayan bazı durumlarda hak sahipleri, YTM'nin internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte başvurularını posta yoluyla veya elden teslim edebilecek.

Mirasçılar, vekiller, vasiler, kayyumlar, müşterek hesap sahipleri ve tüzel kişi yetkilileri için ayrı belge şartları belirlendi. Eksik veya hatalı başvurularda ilgililere gerekli düzeltmeleri yapmaları ya da istenen belgeleri sunmaları için 30 gün süre verilecek. Eksikliklerin bu süre içinde giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılabilecek.

İade kapsamında sermaye piyasası araçlarının, aktarılmış bedelsiz paylarıyla birlikte aynen; nakitlerin ise ilgili mevzuatta belirtilen nema tutarıyla birlikte hak sahiplerine verilmesi öngörülüyor. İade işlemlerinde Türkiye'de yerleşik bir banka veya aracı kurumda açılmış hesabın bildirilmesi gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı