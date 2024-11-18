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ABD'li hava yolu firması Spirit Airlines iflas başvurusunda bulundu

ABD'li hava yolu firması Spirit Airlines iflas başvurusunda bulundu
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Uzun sürdir ekonomik sorunlar yaşayan ABD'li havayolu şirketi Spirit Airlines, başarısız JetBlue birleşme girişiminin ardından iflas başvurusunda bulundu.

Spirit Airlines Inc. rakip taşıyıcıların artan rekabeti ve JetBlue Airways Corp. ile başarısızlıkla sonuçlanan birleşmesinin ardından yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Bir mahkeme belgesine göre, havayolu New York'ta 1 milyar ila 10 milyar sterlin arasında varlık ve yükümlülükleri listeleyen 11. Bölüm başvurusunda bulundu.

Spirit, federal bir yargıcın JetBlue'nun 3.8 milyar dolarlık satın alma işlemini iptal ederek, birleşmenin sektör genelinde uçak biletlerinin fiyatını artırarak maliyet bilincine sahip yolculara zarar vereceğine hükmetmesinden bu yana zor günler geçiriyor.

REKABET GÜCÜ AZALMIŞTI

Federal hükümet antitröst gerekçesiyle birleşmeye itiraz etmişti. Havayolu şirketi ayrıca, yolculara daha uygun fiyatlı biletler sunan daha büyük taşıyıcıların artan baskısı altında. Şirket, sadakat ve dönüştürülebilir tahvil sahiplerinin çoğunluğu ile geniş bir borç yeniden yapılandırması üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra iflas başvurusunda bulundu.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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