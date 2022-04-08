Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." - Haberler

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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.'

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Haberler

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