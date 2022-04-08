Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."
AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi