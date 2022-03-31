Son dakika: Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 135,5 artarak 7,8 milyar dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat %44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,4 artarak 37 milyar 580 milyon dolar, ithalat %49,2 artarak 55 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ŞUBATTA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Şubat ayında %25,5 artarak 15 milyar 246 milyon dolardan, 19 milyar 130 milyon dolara yükseldi. Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %26,8 artarak 15 milyar 523 milyon dolardan, 19 milyar 690 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 560 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %26,2 artarak 38 milyar 820 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,2 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %135,5 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında %82,7 iken, 2022 Şubat ayında %71,7'ye geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE %183,3 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %183,3 artarak 6 milyar 408 milyon dolardan, 18 milyar 153 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Şubat döneminde %82,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde %67,4'e geriledi.

ŞUBATTA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,4

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Şubat ayında imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu. Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

ŞUBAT AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %82,8

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Şubat ayında ara mallarının payı %82,8, sermaye mallarının payı %9,7 ve tüketim mallarının payı %7,4 oldu. İthalatta, 2022 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı %83,4, sermaye mallarının payı %9,8 ve tüketim mallarının payı %6,8 oldu.

ŞUBATTA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 785 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 299 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 98 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 85 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 70 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,7'sini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 402 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 519 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 109 milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 45 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 1 milyar 953 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,0'ını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 176 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 60 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 58 milyon dolar ile Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 8 milyar 496 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 275 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 339 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 780 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,8'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %4,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %4,2 arttı, ithalat %3,0 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %25,5, ithalat %44,6 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %2,8

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8'dir. Ocak-Şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,9'dur. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,6'dır.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %68,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,5'dir. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %65,6'dır. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,7'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %25,2 artarak 18 milyar 836 milyon dolar, ithalat %42,4 artarak 26 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret açığı %116,0 artarak 3 milyar 530 milyon dolardan, 7 milyar 625 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında %81,0 iken, 2022 Şubat ayında %71,2'ye geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,3 artarak 35 milyar 514 milyon dolar, ithalat %46,4 artarak 53 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %150,1 artarak 7 milyar 108 milyon dolardan, 17 milyar 776 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Şubat döneminde %80,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde %66,6'ya geriledi.