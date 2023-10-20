Son Dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası'nın ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22'den yüzde 68,01'e yükseldi, dolar tahmini ise 30,14'ten 30,05'e düştü.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01, dolar tahmini ise 30,05 TL oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 44,94'ten yüzde 45,28'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 37,26 TL'den 38,64 TL'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1'e çıktı. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.8'den yüzde 3.4'e geriledi.