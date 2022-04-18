Son dakika haberi... Verimlilik hem üretene hem gezegene kazandırıyor

Escarus TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, "Şirketlerin öncelikle azaltabildikleri kadar emisyonu azaltmaları, kalan emisyonları da kendilerine tahsis edilen karbon tahsisatları ve alacakları karbon kredileri ile nötrleyerek Net Sıfır hedeflerine ulaşmaları öngörülüyor. Tam bu noktada önemi belirginleşen azaltılabilir emisyonlar için özellikle kaynak ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar büyük önem kazandı." ifadelerini kullandı.

Escarus'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kavak, üretim toplumuna ve şirketlere pek çok avantajlar sağlayan kaynak ve enerji verimliliğinin, dünyanın geleceğine de büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Kavak, sürdürülebilirliğin kritik başarı faktörlerinin başında verimlilik kavramının yer aldığını bildirerek, "Verimliliğin her alanda ölçülmesi ve bir performans göstergesi olarak değerlendirilmesi için öncelikle bu konunun içselleştirilmesi ve refleks haline gelmesi gerekiyor. Bu da ancak bütüncül bir yaklaşımla mümkün. Doğal kaynaklara erişimin her geçen gün daha da zorlaştığı, teknolojik gelişmelerin hız kazandığı ve rekabet kurallarının yeniden tanımlandığı bu yeni çağda başta kaynak ve enerji olmak üzere tüm boyutlarda, verimliliğin daimi bir çaba haline getirilmesi büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

Paris Anlaşması'na taraf olan ülkelerin, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında tutma, ayrıca bu artışı 1,5 derece ile sınırlama taahhütlerinin bulunduğunu belirten Kavak, bu kapsamda, iklim eylemlerine kendi faaliyetleri kapsamında katkıda bulunmak amacıyla azaltım, teknoloji, uyum gibi konularda taahhütlerini içeren Ulusal Katkı Beyanlarını açıklamalarının beklendiğini kaydetti.

Kavak, birçok ülkenin kritik eşik olan 2050 yılını esas alarak Net Sıfır Emisyon taahhüdünde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu hedefe ulaşmak iddialı bir taahhüt. Süreçleri gereği yüksek miktarda sera gazı salımı gerçekleştiren bazı sektörlerde bu emisyonların tamamen sıfırlanması ise pek olası görünmüyor. Şirketlerin öncelikle azaltabildikleri kadar emisyonu azaltmaları, kalan emisyonları da kendilerine tahsis edilen karbon tahsisatları ve alacakları karbon kredileri ile nötrleyerek Net Sıfır hedeflerine ulaşmaları öngörülüyor. Tam bu noktada önemi belirginleşen azaltılabilir emisyonlar için özellikle kaynak ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar büyük önem kazandı."

Enerji verimliliği önlemleri ile sera gazı emisyonları azalabilir

Kubilay Kavak, Avrupa Çevre Ajansı'nın 2018 tarihli bir çalışmasına atıf yaparak AB'de 2000 ve 2017 yılları arasında kaynak üretkenliğinin yüzde 39 iyileştiğini, yine aynı dönemde toplam malzeme kullanımının yüzde 9 düştüğünü, bunlara rağmen aynı dönemde Birliğin gayri safi hasılasının yüzde 28 yükseldiğini ifade etti.

İsviçre, Hollanda, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa'da bu alanda çarpıcı gelişmeler yaşandığını, bunda sektörel reorganizasyonlar kadar metalik olmayan madenlerin kullanım düzeyindeki değişimin de etkili olduğunu aktaran Kavak, aynı dönem itibarıyla Türkiye'deki gelişimin çok mütevazı bir seyir izlediğine dikkati çekti.

Verimlilik denildiğinde ilk akla gelen unsurlardan birinin enerji verimliliği olduğunu belirten Kavak, Uluslararası Enerji Ajansı'nın Verimli Dünya Senaryosu'ndan örnekler vererek mevcut teknoloji ile tüm enerji verimliliği önlemleri uygulanırsa, 2040'a kadar dünyada enerjiye ilişkin sera gazı emisyonlarında ciddi bir azaltım yapılabileceğini vurguladı.

Kavak, şunları kaydetti:

"Verimlilik, en temelde, bir üretim tesisinde daha az ham madde kullanımı ile daha fazla nihai mamul alınması demek. Bazen de aynı miktar girdiyle aynı miktar çıktının daha az kısa sürede elde edilmesi demek. Yani verimlilik denildiğinde, hem üreticinin hem de gezegenin kazandığı bir fırsat penceresinden bahsediyoruz. Bunun için enerji verimli ekipmanlar ve geri kazanım teknolojileriyle kaynak ve enerji verimliliği sağlanması çok önemli. Yeni ve verimliliği artırılmış bilgi teknolojileri aracılığıyla, robotik süreçlerin hata payının azaltılması sağlanabilir. Yine bu süreçlerin işlem proses etme yetkinliğinin artırılması da bir diğer çözüm önerisi olarak değerlendirilebilir. Bu sayede tarımdan ulaştırmaya, madencilikten imalat sanayiine kadar pek çok sektörde maliyetler anlamlı biçimde azaltılabilir. Escarus olarak stratejik ve sistemsel bir dönüşüm gerektiren verimlilik alanında pek çok farklı sektörde sonuç odaklı projeler hayata geçiriyoruz. Bu projelerle iş ortaklarımızda beklenenin üzerinde bir dönüşüm ivmesine tanık olmak bizlere Net Sıfır Emisyonlu bir gelecek için umut veriyor."