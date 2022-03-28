Son Dakika: "Kuyruk oluyor diye zam yaptık" çıkışı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un başını yaktı

Et Ve Süt Kurumu geçtiğimiz günlerde et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmıştı. Gündem olan bu fiyat artışının ardından kurumun Genel Müdürü Osman Uzun ise zam gerekçesini, "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık" sözleriyle açıklamıştı. Bu sözler kamuoyunun tepkisini çekmişti.

GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVİNDEN ALINDI

Gündeme oturan açıklamaları sonrası Osman Uzun, genel müdürlük görevinden alındı. Yerine ise Mustafa Kayhan getirildi.

Osman Uzun

MUSTAFA KAYHAN GÖREVİ DEVRALDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kayhan, görevi Osman Uzun'dan devraldı. Kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Kayhan, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi. Genel Müdür Kayhan, "Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz. Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz" dedi. Kayhan, bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı Osman Uzun'a teşekkür etti.

Mustafa Kayhan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYGUN FİYAT ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasındaEt Süt Kurumu'nda uygun fiyatlı et satılması çağrısında bulunarak, "Uygun fiyatla, Vahit bey bu konularda güvenilir bir dava arkadaşımdır. Hiçbir zaman vatandaşımızı dara düşürmez. En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu'nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim." demişti.

MUSTAFA KAYHAN KİMDİR?

Eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan, özellikle 2016 yılı sonrasındaki uygulanan politikalara işaret etti. 2013 yılında Mehdi Eker'in bakanlığı döneminde Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne getirilen Kayhan, Faruk Çelik döneminde de bir süre bu görevini yürütmüş, 2016 yılında görevden alınmıştı.

OSMAN UZUN KİMDİR?

Osman Uzun, 1960 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1982 yılında Elazığ'da Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun oldu. 1986 – 1989 Gümüşhane Torul İlçe Müdürlüğü Vet. Hekim olarak görev yapan Uzun, 1989 – 2007 Trabzon Of İlçe Müdürlüğü Vet. Hekim 2007- 2008 EBK Strateji Geliştirme Dai. Başkanı 2008 – 2008 EBK İmalat Dai. Başkanı 2008 – 2010 EBK Strateji Geliştirme Dai.

Başkanı 2010 – 2013 EBK İmalat Dai. Başkanı 2013 – 2014 ESK Alım ve Üretim Dairesi Başkanı 2014 – 2015 ESK Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettiş 2015 – ESK Alım ve Üretim Dairesi Başkanı 2015 – Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 2016 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğüne vekalaten ataması yapılarak bu görevi yürütmeye başladı. 28 Mart 2022 tarihine kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Uzun görevden alındı ve yerine Mustafa Kayhan getirildi.