Son dakika: Dolar ABD'den gelen açıklamalarla yükselişini hızlandırdı! Kur son 6 ayın zirvesini gördü - Haberler

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Son dakika: Dolar ABD'den gelen açıklamalarla yükselişini hızlandırdı! Kur son 6 ayın zirvesini gördü

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Fed Başkanı Powell'ın enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini açıklamasının ardından dolardaki yükseliş hızlandı. 15,94 seviyesinin üzerine çıkan kur, son 6 ayın zirvesini gördü.

Dolar kuru Fed Başkanı Powell'ın enflasyona karşı faiz artırımı mesajının ardından yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta başından bu yana yukarı yönlü hareket eden kur, bugün son 6 ayın en zirvesine çıktı. 15,94 seviyesinin üzerine çıkan Dolar, Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kur saat 09.10 itibarıyla ise 15,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,71'den, sterlin ise 19,79'dan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar da agresif faiz artırımlarının devamına işaret etti. Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." diye konuştu.

Dolar/TL 10 gün öncesine kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son 2 haftada ise TL, dolar karşısında yüzde 7.5 değer kaybetmiş oldu.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

dolar, Finans, Ekonomi, Güncel, Haberler

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