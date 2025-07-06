Söke TARİŞ Başkanı Özer: 'Pamuğa su yoksa, Söke'de hayat yok'

Söke Ovası'nda pamuk üreticileri susuzluk kriziyle karşı karşıya gelirken, Söke'de mevcut 250 bin dönümlük pamuk ekili arazi kuruma tehlikesiyle burun buruna kaldı. Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer yaşananları 'hayat memat meselesi' olarak tanımlarken, "Pamuğa su yoksa, Söke'de hayat yok" dedi.

Pamuk üretim sezonunda sulama tartışmaları devam ederken, Sökeli üreticilerin umudu da suya düşmek üzere. İlk etapta umut veren açıklamalarla pamukta ikinci suyun verileceği belirtilmiş olsa da, gerçekte 250 bin dönümlük ekili alanın henüz bir damla suya dahi ulaşamadığı ifade ediliyor. Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer yaptığı açıklamada çiftçilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek, " Söke Ovası'nda pamuk yanıyor, üretici göz göre göre çaresizliğe itiliyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Özer sulama politikalarında Söke'ye haksızlık yapıldığını belirterek, "Söke'den önceki araziler pamukta ilk suyunu almış durumda. Ürünler kozaya gelmişken, dünyanın sayılı pamuk merkezlerinden biri olan Söke'de üretici adeta kuraklığa terk edilmiştir" dedi.

Sulama görevlilerinin "anız suyu bitmeden pamuğa su yok" şeklindeki yaklaşımı ise bölge üreticilerinin tepkisini çekerken, Özer bu durumu, "Bu bilinçsiz uygulamalar çiftçimizin ekmeğine kan doğramaktır" sözleriyle değerlendirdi.

Valilik ve DSİ'ye acil çağrı

Sökeli çiftçilerin alın teriyle ayakta durduğunu vurgulayan Özer, Aydın Valiliği, DSİ Bölge Müdürlüğü ve milletvekillerine seslenerek, "Bu bölgenin insanı pamuğa emeğini, geleceğini, yaşamını emanet etti. Acil müdahale şart. Aksi takdirde sadece ürün değil, bir bölgenin ekonomik dengesi ve aile düzeni yok olacak" dedi.

"Söke üvey evlat değildir"

Tüm Aydın Ovası'na su verilmişken sadece Sökenin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Özer, "Söke'nin üreticisi üvey evlat değildir. Üreticinin alın teri, geleceği heba edilemez. Pamuk yanarsa Söke yanar. Söke yanarsa Aydın ekonomisi yanar" dedi.

"Aile yılında aileleri susuz bırakmayın"

Sözlerinin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan ettiğini hatırlatan Başkan Özer, "Bu önemli yılda Söke Ovası'nı, üreticisini susuz bırakıp onların ailelerini ve düzenlerini ateşe atmayın. Pamuğa can suyu, üreticiye nefes verin" diye konuştu. - AYDIN