Söke Pamuk Üretiminde Kriz: Rekolte Kaybı ve Kalite Sorunları

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, pamuk üretimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söke Ovası'ndaki pamuk hasadının yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Özer, bu süreçte yaşanan yüzde 35 oranındaki rekolte kaybının üreticiler arasında büyük endişeye yol açtığını söyledi.

Pamuk üretiminin Ege Bölgesi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Özer, Söke Ovası'nda diğer bölgelere kıyasla daha büyük kayıpların yaşandığını belirtti. Bu durumun hem yerel ekonomiyi olumsuz etkilediğini hem de üreticilerin geleceğe yönelik planlarını zora soktuğunu ifade etti. İsmail Özer açıklamasında, "Bilinmelidir ki Söke Pamuğu, geçtiğimiz süreçte Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasıyla hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu vesileyle süreçte emeği geçen herkese de üreticilerimiz adına teşekkür ederiz" dedi.

Söke'nin pamuk üretiminde yaşadığı bu kriz sırasında bazı firmaların Doğu ve Güneydoğu illerinden düşük kaliteli pamuk getirmesine vurgu yapan Özer, Söke Pamuğu'nun Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda tanınan bir marka haline geldiğini hatırlatıp dışarıdan getirilen kalitesiz pamuğun Söke'nin bu değerine büyük zarar vereceğini söyledi.

"Pamuk üreticilerimizin emeği hiçe sayılıyor, adeta sırtlarından hançerleniyor" diyen Özer, dışardan gelen pamuğun Söke Pamuğu adı altında piyasaya sürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. "Ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır" atasözüyle durumu özetleyen Özer, bu tür düşük kaliteli ürünlerin karıştırılmasının, kaliteli pamuğun değerini de düşürdüğünü vurguladı.

"Söke Pamuğu için acil denetim çağrısı"

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Söke Ticaret Borsası ve Söke Ziraat Odası'na seslenerek, ilçedeki pamuk alım süreçlerinin sıkı bir denetimden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kalitesiz pamuğun bölgeye girmesinin önlenmesi ve üreticilerin kaygılarının giderilmesi için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Söke Pamuğu'nun uluslararası alandaki itibarının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Özer, "Söke Pamuğu'nun kaderi, kendini bilmez birkaç firmanın eline bırakılamaz" diyerek yetkilileri acilen harekete geçmeye davet etti. - AYDIN