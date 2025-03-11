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Söke Ovası'nda Azmak Temizlik Çalışmalarına Hız Verildi

Söke Ovası'nda Azmak Temizlik Çalışmalarına Hız Verildi
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Söke Ovası'ndaki azmak temizlik çalışmalarında DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda ek ekipman tahsis edildi. Temizlik çalışmaları, su akışının sağlıklı hale getirilmesi ve tarımsal üretimin güvence altına alınması için hız kazanıyor.

Söke Ovası'nda azmak temizlik çalışmalarına yeniden hız kazandırıldı. Söke Ziraat Odası Yönetimi Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde bölgeye ek ekipman tahsis edildiğini açıkladı.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, 24 Şubat 2025'te iktidar partisinin Söke ilçe yöneticileri ile birlikte DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Görüşmemizde Söke Ovası'nda yarım kalan ve devam eden azmak temizliği çalışmalarına destek olunmasını talep ettik. O gün 4 ilave sallama kepçe ve 2 uzun bomlu kepçenin gelmesi için söz aldık. Bugün geldiğimiz noktada, Güllübahçe ve Atburgazı arasında 4 yeni sallama kepçe, Burunköy Mahallesi'nde 1 uzun bom kepçe, Haydarlı-Bağarası arasında ise 1 uzun bom kepçe çalışmalara başladı." dedi.

Ölü Menderes Yatağı ve Regülatör temizliği için de ek bir kepçenin daha yarın bölgeye ulaşacağını belirten Tanyeri, desteklerinden dolayı DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem'e milletvekillerine, ve Söke ilçe teşkilatına teşekkür etti. Menderes yatağındaki temizlik çalışmaların tamamlanması ile su akışının

Bölgede devam eden temizlik çalışmalarıyla su akışının daha sağlıklı hale getirilmesi ve özellikle kuraklık döneminde tarımsal üretimin güvence altına alınması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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