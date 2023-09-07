Sinop'ta iklim değişikliği bal rekoltesini olumsuz etkiliyor

Sinop Merkez Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, iklimsel değişikliklerin bal rekoltesini olumsuz etkilediğini söyledi. Fındık, kestane balında verimin düştüğünü belirtirken, bal üretimindeki düşüşün arılardan kaynaklanmadığını ifade etti. Ayrıca, bu yıl bal fiyatlarında önemli artış olduğunu da dile getirdi.

Sinop Merkez Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, iklimsel değişikliklerin bal rekoltesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kestane balında verimin düştüğüne işaret etti.

Kestane balında geçen yıl 500 kilogram hasat yaptıklarını belirten Fındık, "Kestane balından bu yıl ancak 80 ile 100 kilogram arasında ürün alabildik. Bu arada arıcılık ile ilgili işlemlerimiz devam ederken maliyetler de yükseldi. Bu maliyetler de ister istemez müşterilerimize yansıdı." dedi.

Bal üretimindeki düşüşün bu yıl arılardan kaynaklanmadığını vurgulayan Fındık, şöyle devam etti:

"Kovan ve arı miktarı aynı. Ancak doğadaki bitki örtüsünün sıcaklardan dolayı susuz kalması ve çiçeklerin açmaması nedeniyle arılar çiçeklerden bal özü toplayamıyor. Mayıs ayı itibarıyla bölgede yaklaşık 4 aydır yağış olmadı. Arının üreme ve oğul verme zamanı da havaların yağışlı geçmesine denk geldi. Dolayısıyla doğada meydana gelen bu değişiklikler sebebiyle arılar da verim de oldukça düştü."

Fındık, geçen yıla oranla bu yıl bal fiyatlarında önemli artış olduğuna dikkati çekerek "Geçen yıl kestane balını 600 liradan satıyorduk. Bu yıl en düşük fiyatı 1000 lira ile 1500 lira arasında. Çiçek balının fiyatı 250 ile 500 lira arasında değişirken petekli bal 250 lira, organik kara kovan balı ise 400 ile 500 liradan satılıyor." diye konuştu.

Sinop Merkez Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Özdemir de bu yıl bal veriminin düşük olduğunu belirtti.

Arıcıların yaptıkları işin zahmetli olduğunu anlatan Özdemir, sahte balla ilgili denetimlerin artırılmasını istediklerini vurgulayarak "Bizler üretici olarak bal üretmek için çok emek veriyoruz. Yeri geldiğinde günlerce yaylalarda yatıp kalkıyoruz. Ancak piyasada bulunan sahte balın mutlaka önlenmesi gerekiyor. Denetimlerin artırılmasını istiyoruz. İnsan sağlığı açısından da denetimler son derece önemli." ifadelerini kullandı.