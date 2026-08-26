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Simav'da Okul Yenileme Çalışmaları Yerinde İncelendi

Simav'da Okul Yenileme Çalışmaları Yerinde İncelendi
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Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları süren Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesini ziyaret etti. Yaz tatilinde başlatılan ve tamamlanma aşamasına gelen projede kontrol mühendislerinden bilgi aldı, yüklenici firma yetkilileriyle görüştü. Öğrenciler için daha güvenli, modern ve nitelikli bir eğitim ortamı hedefleniyor; çalışmaların kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilen Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte başlatılan ve tamamlanma aşamasına gelen proje hakkında kontrol mühendislerinden teknik bilgi alan Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, yüklenici firma yetkilileriyle de görüşerek çalışmaların ilerleyişi ve tamamlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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