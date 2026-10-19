Simav'da ceviz üreticileri bol hasada rağmen maliyet ve fiyattan yakınıyor

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde ceviz üreticileri, bu yıl verimli bir hasat dönemi geçirmelerine rağmen artan üretim maliyetleri ve satış fiyatlarındaki belirsizlik sebebi ile endişe yaşıyor. Yağışların hasadı zorlaştırdığını belirten üreticiler, ürünlerini değerinde satabilmek için destek bekliyor.

Küplüce köyünde bu yıl ceviz veriminden memnun olan üreticiler, mazot, gübre ve ilaç maliyetlerindeki artışın kazançlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Hasat döneminde etkili olan yağışlar nedeniyle yere dökülen cevizlerin toplanması ve kurutulmasında da güçlük yaşanıyor.

"Ürünlerimizi değerinde satmak istiyoruz"

Ceviz üreticisi Yaşar Gökdemir, bu yıl ceviz başta olmak üzere sebze ve meyve üretiminde de verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, artan maliyetler nedeniyle emeklerinin karşılığını almakta zorlandıklarını söyledi. Üretim sürecinde yoğun emek harcadıklarını dile getiren Gökdemir, "Bu sene cevizlerimiz çok güzel oldu. Allah bol miktarda verdi. Fakat ürünlerimizi istediğimiz gibi satamıyoruz. Mazot fiyatları oldukça pahalandı. İlaç ve diğer girdi maliyetleri de arttı. İnşallah cevizlerimizi değerinde satabiliriz ve bizim de yüzümüz güler. Çünkü bu ürünlerin arkasında büyük bir emek var. İlaç atıyoruz, sürüyoruz, çapalıyoruz ve silkeliyoruz" dedi.

Yağışlar nedeniyle cevizleri kurutmakta da zorlandıklarını belirten Gökdemir, ürünlerini uygun şartlarda kurutabilecekleri alan bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Girdi maliyetleri üreticiyi zorluyor

Üretici Ömer Doğan ise ilaç maliyetlerinin yüzde 200, gübre maliyetlerinin yüzde 300, mazot maliyetlerinin ise yüzde 100 arttığını belirterek, üreticilere yönelik desteklerin artırılmasını istedi.

Üretim maliyetlerinin kazançlarını düşürdüğünü söyleyen Doğan, "Bu sene çok güzel bir hasadımız var. Cevizlerimiz bol, bolluk ve bereket var. Ancak üretim maliyetlerimiz ciddi oranda arttı. Para kazanamıyoruz, yaptığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Devletin bizim gibi çiftçilere yönelik gübre ve ilaç desteğini artırması gerekiyor. Yetkililere sesleniyorum, lütfen bizim gibi üreticilere destek olsunlar" diye konuştu.

Yağışların hasat sürecini zorlaştırdığını kaydeden Doğan, yerde kalan cevizlerin yeniden toplanması ve kurutulmasının işçilik maliyetlerini artırabileceğini belirtti.

Geçen yıl kilogramını bin liradan sattılar

Ceviz üreticisi Cafer Doğan da bu yıl verimin yüksek olduğunu ancak satış fiyatlarının belirsizliğini koruduğunu söyledi. Geçen yıl cevizlerini kilogramı bin liradan sattıklarını belirten Doğan, bu yıl aynı fiyat seviyesine ulaşılmasının zor olabileceğini ifade etti. Yağış nedeniyle yere dökülen cevizleri çamur yüzünden toplamakta zorlandıklarını dile getiren Doğan, "Bu sene ceviz hasadımız çok güzel. Verim oldukça yüksek, Allah bol miktarda ceviz verdi. Ancak yağmur nedeniyle cevizlerin bir kısmı yere döküldü. Şu anda satış fiyatlarının nasıl olacağını bilmiyoruz. Geçen yıl cevizlerimizi kilogramı bin liradan satmıştık. Hasadın bol olması nedeniyle ceviz fiyatlarının düşük olacağını tahmin ediyoruz. Fiyatlar düşük olursa biz de zarar ederiz" dedi.

Küplüce köyündeki ceviz üreticileri, verimli bir sezon geçirmelerine rağmen artan üretim maliyetleri ve fiyat belirsizliği nedeniyle ürünlerini değerinde satabilmeyi bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı