Simav'da 1000 Dekar Mera Alanında Gübreleme Çalışması Yapıldı
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney Beldesi'nde mera ıslah çalışmaları kapsamında 1000 dekar mera alanına 9 bin 540 kilogram amonyum nitrat gübresi atıldı.
Kütahya'nın Simav ilçesi Güney Beldesinde mera ıslah çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 1000 dekar mera alanında gübreleme çalışması yapıldığı bildirildi.
İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli koordinasyonunda mera ıslah çalışmaları çerçevesinde Güney Beldesinde yaklaşık 1000 dekar mera alanına 9 bin 540 kilogram amonyum nitrat gübresi atıldı. - KÜTAHYA