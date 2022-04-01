Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı - Haberler

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Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı

Siirt kent merkezinde vatandaşların, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak, fahiş fiyatların önüne geçmek ve tüm ürünlerde stokçuluğu önlemek için denetimler yapıldı.

SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde vatandaşların, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak, fahiş fiyatların önüne geçmek ve tüm ürünlerde stokçuluğu önlemek için denetimler yapıldı.

Siirt Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda belediye zabıta ekipleri, defterdarlik ile tarım ve orman müdürlüğü personelinin de katılımı ile oluşturulan denetim ekipleri, kent merkezinde market ve toptancılara yönelik denetimlerde bulundu. Son dönemde temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan KDV indirimlerinin uygun şekilde fiyatlara yansıtılması, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması, fiyat etiketlerinde uyumsuzluk yaşanmaması ve şeker, sıvı yağ satışlarından kaçınma olmaması için denetimler yoğunlaştırılmış şekilde devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı

Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Siirt Valiliği, Ticaret, Market, Siirt, Ekonomi, Haberler

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