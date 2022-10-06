Siirt haber... Güven Kuzu, altıncı kez Siirt TSO Başkanı seçildi Ekonomi Haberleri Siirt haberleri... Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STS) Başkanı Güven Kuzu, 6'ıncı kez oda başkanı seçildi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STS) Başkanı Güven Kuzu, 6'ıncı kez oda başkanı seçildi. Siirt TSO toplantı salonunda dün sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sona erdi. Seçimde genel kurulda 11 meslek grubundan 10'nunu kazanan mevcut başkan Güven Kuzu, "güven" tazeleyerek yeniden başkan seçildi. 'Beyaz' listede yarışan Güven Kuzu'nun rakibi 'Mavi' listede Ahmet Bilek ise sadece 1. Meslek grubundan galip çıkabildi. Tüm üyelerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eden Güven Kuzu, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini, seçimi kazanan meclis üyelerini de kutladığını ifade etti. Kuzu, bu seçim sonuçlarıyla 6'ıncı kez başkan seçildi. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Güven Kuzu Siirt STS Ekonomi Haberler

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