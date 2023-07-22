Sıcak Hava Dalgası ve Yüksek Nem Tarım Ürünlerine Zarar Veriyor

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, sıcak hava dalgası ve nemin tarım ürünlerinin kalite ve miktarında düşüşe neden olabileceğini belirtti. Yüksek sıcaklık ve nemin bitkilerin büyümesini olumsuz etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Demir, aşırı sıcaklıkların bitki örtüsüne zarar verebileceğini söyledi. Sıcak hava dalgalarının ve nem artışının, ürünlerin hasat dönemini etkileyebileceğini aktaran Prof. Dr. Yusuf Demir, tarımda verim kaybı, kalite düşüşü ve kantite zayıflığına neden olabileceğini belirtti.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, sıcak hava dalgası ve nemin tarım ürünlerinin kalite ve miktarında düşüşe neden olabileceğini belirterek, "Sıcak hava dalgaları ve yüksek nem etkisini uzun süreli göstermesi halinde tarımda çok ciddi verim kaybı, kalite düşüşü ve kantite (miktar) zayıflığını doğurabilir. Aynı zamanda daha kısa sürede biyolojik ömürlerini tamamlayarak piyasadaki ürün arz-talep dengesi de bu durumdan etkilenecektir" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, aşırı sıcaklıkların bitki örtüsüne zarar verebileceğini ifade etti. Pasifikten gelen sıcak hava dalgalarının, sıcaklık artışı ile beraber düzensiz iklim olaylarını da tetiklediğini söyleyen Prof. Dr. Demir, aşırı kuraklığın yanında ani ve şiddetli yağışın da başladığını dile getirerek, "Yağışlar ile beraber artan toprak ve ortam nemi sıcak hava dalgalarının etkisi ile hem canlı yaşamını hem de bitki örtüsünü etkiliyor. Yüksek sıcaklık derecelerinde bitkiler çok hızlı transpirasyon (terleme) yaparlar, bunun sonucunda köklerin topraktan aldığı su, transpirasyonla kaybedileni karşılayamaz ve bitkide solgunluk görülmeye başlar. Sürecin devam etmesi kurumaya sebep olur. Su kaybı nedeniyle ortaya çıkan su dengesi bozukluğu, bitkileri hastalıklara duyarlı kılar. Aynı zamanda yüksek sıcaklık bitkilerin taze ve sulu kısımlarında yanmalara neden olur, yaprak ve meyve dökümü artar" dedi.

"Küresel ısınma etkisi ile birlikte mevsimler değişiyor. Bununla birlikte bitkilerin, ekim, dikim ve hasat dönemleri de değişiyor. Bu da piyasaya ürün çıkarma arzında düzensizlikler, ürün kalite ve kantitesinde de düşüklüğe sebep olabilir. Gıdanın bileşimi, üretim basamakları, paketleme ve depolama koşulları raf ömrünü belirler. Depolama sırasında sıcaklık, nem, oksijen ve ışık gibi faktörler gıdanın kalitesini düşürerek raf ömrünü de kısaltır. Kısaca sıcak hava dalgaları ve yüksek nem etkisini uzun süreli göstermesi halinde tarımda çok ciddi verim kaybı, kalite düşüşü ve kantite zayıflığını doğurabilir. Aynı zamanda daha kısa sürede biyolojik ömürlerini tamamlayarak piyasada ki ürün arz-talep dengesi de bu durumdan etkilenecektir."