SF Havayolları, Shenzhen-Port Moresby hava kargo rotasını başlattı

Çin'in filo bakımından en büyük hava kargo taşıyıcısı olan SF Havayolları, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby ile Çin'in güneyindeki Shenzhen kentini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo rotası başlattı. Şirket, küresel hava kargo hizmet ağını genişletmek ve yerel müşterilere daha iyi hizmet sunmak için operasyon yeteneklerini geliştirdi.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in filo bakımından en büyük hava kargo taşıyıcısı olan SF Havayolları, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby ile Çin'in güneyindeki Shenzhen kentini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo rotası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada Pazar günü başlatılan Shenzhen-Port Moresby rotasının, SF Havayolları'nın Okyanusya'ya ulaşan ilk kargo rotası olduğu belirtilirken Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'yı kapsayan küresel hava kargo hizmet ağının genişletildiği kaydedildi.

Kargo havayolu, yerel müşterilerden gelen taleplere daha iyi yanıt verebilmek için verimli ve ekonomik hizmetler sunabilmek adına temel operasyon yeteneklerini geliştirdiğini bildirdi.

Merkezi Shenzhen'de bulunan SF Havayolları, Çin'in önde gelen kurye kuruluşu SF Express'in havacılık şubesi olma özelliğini taşıyor. SF Havayolları, yurtiçinde ve yurtdışında 90'dan fazla varış noktasını birbirine bağlayan 84 kargo uçağından oluşan bir filo işletiyor.