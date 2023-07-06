Securitas Türkiye, Fortune 500 listesinde istihdam lideri

Securitas Türkiye, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer aldığı Fortune 500 listesinde en fazla istihdam yaratan şirketler sıralamasında 12. sırada yerini korudu. Şirket, 21 bine yakın çalışanıyla istihdama büyük katkı sağlıyor ve Türkiye genelinde güvenlik çözümleri sunuyor.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500" listesinde Securitas Türkiye, en fazla istihdam yaratan şirketler sıralamasında yerini korudu.

Securitas açıklamasına göre, Şirket 21 bine yakın çalışanıyla 2022'de en fazla istihdam yaratan 12. şirket oldu. Ayrıca Fortune 500 genel sıralamasında da 443'üncü sırada yerini aldı.

"Securitas Çalışanlarıdır" sloganıyla yaklaşık 90 yıldır 45 ülkede güvenliğine yön veren firma, Türkiye'de 81 ilde bilgi, insan ve teknoloji entegrasyonu ile her segmente özel güvenlik çözümleri sunuyor.

Türkiye'de istihdama katkı sağlayan firmalar arasında ilk sıralarda yer alan Securitas Türkiye, listede ana iş kolu güvenlik hizmetleri olan tek firma olma özelliği taşıyor. Özellikle son yıllarda insan kaynağı bulmakta en çok zorlanan sektörlerden birinde faaliyet gösteren Şirket, 2023 senesinde de Fortune 500'ün çalışan sayısı en yüksek şirketleri arasında yer almayı amaçlıyor.

Securitas, Dijital İnsan Kaynakları uygulamalarında özellikle yapay zeka kullanarak doğru kişiyi, doğru projede istihdam etmesi, çalışanlarının gelişimlerine yön verecek eğitim programlarıyla kalifikasyonu yüksek çalışanları sektöre kazandırmayı hedefliyor. Kariyer yolculuklarında çalışanlarına başarı hikayeleri yazacakları fırsatlar sunan Securitas Türkiye, sürdürülebilir insan kaynağı yönetimiyle dikkati çekiyor.

Güvenlik sektöründe birçok ilke imza atan Securitas, insanlı güvenlik, itfaiye hizmetleri, güvenlik teknolojileri, uzaktan izleme hizmetleri, risk yönetimi ve danışmanlık, kontrol ve destek hizmetleri ile 360 derece güvenlik çözümleri sunuyor.