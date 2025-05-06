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Sarıgöl'de Üzüm Bağları İçin Pestisit Denetimi Başladı

Sarıgöl'de Üzüm Bağları İçin Pestisit Denetimi Başladı
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Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı hasat öncesi üzüm bağlarında pestisit denetimlerine başladı. Asma yaprağı numuneleri alınarak laboratuvara gönderiliyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı hasat öncesi pestisit denetimi kapsamında üzüm bağlarında denetim çalışmalarına başladı. Ekipler, bağlardan taze asma yaprağı numuneleri alarak pestisit kalıntı analizleri için laboratuvara gönderdi.

Denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "2025 yılı hasat öncesi pestisit denetimi kapsamında bağlardan asma yaprağı numune alımları devam etmektedir. Yasaklı veya ruhsatsız bitki koruma ürünü kullanan üreticilere 5996 sayılı Kanun hükümleri gereğince idari işlem uygulanmaktadır. Lütfen insan, hayvan ve çevre sağlığı için yasaklı ve ruhsatsız ilaç kullanmayalım." uyarısında bulundu.

Denetimlerin hasat dönemine kadar aralıksız süreceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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