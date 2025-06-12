Sarıgöl'de 2025 Üzüm Hasadı Öncesi Pestisit Denetimleri Devam Ediyor

Sarıgöl'de 2025 Üzüm Hasadı Öncesi Pestisit Denetimleri Devam Ediyor
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Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı üzüm hasadı öncesinde bağlarda sürdürülen pestisit denetimlerini aralıksız olarak gerçekleştirmekte ve asma yaprağı numuneleri alarak kalıntıların incelendiğini duyurdu.

Sarıgöl ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılı üzüm hasadı öncesi bağlarda pestisit denetimlerini aralıksız olarak devam ediyor.

2025 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi kapsamında bağlardan asma yaprağı numune alımlarının devam ettiğini ifade eden Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Ekip arkadaşlarımız tarafından üzüm hasadı öncesi üzüm bağlarından taze bağ yaprağı alınarak pestisit kalıntısı olup olmadığı incelenmektedir. Çalışmalarımız hasat öncesine kadar devam edecektir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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