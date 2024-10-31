Şaphane'de Su Ürünleri Kontrolü Yapıldı

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki göletlerde su ürünleri kontrolü gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından balıkların sağlıklı ortamlarda üremesi, nesillerinin korunması ve balık stoklarının azalmaması amacıyla Kızılkoltuk ve Gürkuyu Üzümlü göletlerinde su ürünleri kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA