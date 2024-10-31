Şaphane'de Su Ürünleri Kontrolü Yapıldı
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kızılkoltuk ve Gürkuyu Üzümlü göletlerinde su ürünleri kontrolü gerçekleştirerek balıkların sağlıklı ortamlarda üremesi ve nesillerinin korunması için çalışmalar yaptı.
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki göletlerde su ürünleri kontrolü gerçekleştirildiği bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından balıkların sağlıklı ortamlarda üremesi, nesillerinin korunması ve balık stoklarının azalmaması amacıyla Kızılkoltuk ve Gürkuyu Üzümlü göletlerinde su ürünleri kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA