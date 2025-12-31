Haberler

Şap hastalığında bir bölgenin hastalıksız kabul edilebilmesi için "arilik" şartı aranacak

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığında bir bölgenin hastalıksız kabul edilebilmesi için yeni kriterler belirledi. Yönetmelikte, hastalık salgını ve viral enfeksiyon bulgusu olmaması ile birlikte, resmi arilik statüsü şartı getirildi.

Şap hastalığında bir bölgenin hastalıksız kabul edilebilmesi için son 12 ayda salgın ve viral enfeksiyon bulgusu bulunmamasının yanı sıra aşılı veya aşısız olarak resmi arilik şartı gerekecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, şap sorununda bir bölgenin hastalıksız kabul edilebilmesi için gerekli temel kriterlerde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, tüm türlerde bölgenin son 12 ayda hastalık salgını ve viral enfeksiyon bulgusu görülmemesiyle birlikte, aşılı veya aşısız olarak resmi arilik statüsünde olması şartı aranacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
500

