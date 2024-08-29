Üye Girişi
Haberler

Sanofi'de üst düzey görev değişiklikleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanofi, Avrasya Bölgesi, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Levant Bölgesi'ndeki faaliyetlerden sorumlu olacak üst düzey görev değişikliklerini duyurdu. Değişiklikler kapsamında Orhan Eren Avrasya Bölgesi Finans Direktörü & İlaç Finans İş Ortağı, Dr. Nurdan Bulur İlaç Medikal Direktörü & Ülke Medikal Lideri ve Dr. Özde Tırna Aşılar Medikal Direktörü olarak atandı.

Sanofi, Avrasya Bölgesi, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Levant Bölgesi'ndeki faaliyetlerden sorumlu olacak üst düzey görev değişikliklerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi'de Avrasya Bölgesi olarak konumlandırılan Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'ı içine alan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye ve Filistin'in oluşturduğu Levant Bölgesi'ndeki faaliyetlerden sorumlu olacak üst düzey görev değişiklikleri açıklandı.

İlgili değişiklikler kapsamında Orhan Eren, Avrasya Bölgesi Finans Direktörü & İlaç Finans İş Ortağı olarak atandı. Orhan Eren, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Enformatiği bölümünden mezun olduktan sonra, kariyerine 2010'da bankacılık sektöründe başladı.

2015'de Sanofi'ye katılan Eren, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans yüksek lisans programlarını tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında doktora derecesini aldı. Sanofi'de son olarak Türkiye, İran ve Levant Finans Direktörü olarak görev yapan Eren, yeni görevinde Avrasya Bölgesi Finans Direktörü ve İlaç Finans İş Ortağı olarak görev yapacak.

Kurumsal finans, hazine, finansal analiz, rekabet analizi, yatırımcı ilişkileri, finansal risk yönetimi ve stratejik planlama gibi geniş bir yelpazede yetkinliklere sahip olan Eren, aynı zamanda 2023'ten bu yana Sanofi'deki şirket içi kültürel dönüşüm süreçlerine de liderlik ediyor.

Avrasya Bölgesi, İlaç Medikal Direktörü & Ülke Medikal Lideri Dr. Nurdan Bulur oldu

Dr. Nurdan Bulur, Sanofi Avrasya Bölgesi İlaç Medikal Direktörü ve Ülke Medikal Lideri olarak atandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2005'te mezun olan Dr. Nurdan Bulur, sonrasında Belçika'da Universite Libre de Bruxelles (ULB)'de diyabet ve metabolizma alanında doktora eğitimi aldı. 2010'dan beri Sanofi Türkiye'de medikal alanda farklı tedavi alanlarını kapsayan çeşitli kademelerde sorumluluklar üstlenen Bulur'un, sağlık sektöründe zengin bir deneyimi bulunuyor.

Özellikli Tedaviler Türkiye, İran ve Levant Medikal Direktörü rolünden önce Sanofi Güney Afrika'da Ülke Medikal Lideri olarak çalışan Bulur, Türkiye, Rusya ve Ürdün'ün de içinde bulunduğu Avrasya Bölgesi'nin medikal liderliğini yapacak.

Sanofi Avrasya Bölgesi Aşılar Medikal Direktörü olarak Dr. Özde Tırna atandı

Dr. Özde Tırna, Sanofi Avrasya Bölgesi Aşılar Medikal Direktörü oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2004'te mezun olan Tırna, ilaç ve aşı sektöründe 20 yılı aşkın bir deneyime sahip. Sanofi'de Türkiye, İran ve Levant bölgesinde aşı ekibine liderlik eden Tırna'nın da sorumluluk alanı genişledi ve Sanofi Avrasya Bölgesi Aşılar Medikal Direktörü olarak atandı.

2010'da Medikal Müdür olarak Sanofi'ye katılan Tırna, şimdi geniş bir coğrafyada Aşı Birimi'nin medikal faaliyetlerine liderlik edecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Orhan Eren Ekonomi Avrasya Aşı Ekonomi Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının yeni görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

Ölümlü metrobüs kazasının yeni görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi

Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ağustos Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 29-30 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ne Olacak Halim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ne Olacak Halim filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Etimesgut, Beypazarı, Yenimahalle 29-30 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sivri Akıllılar filmi ne zaman, nerede çekildi? Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? 30 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, terazi burcu yorumu! 30 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Tek Atış Filmi: Oyuncular, Konu ve Detaylar Paris 2024 Paralimpik Oyunları başladı mı? Paralimpik oyunları ne zaman, hangi kanalda? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ LUGANO) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Lugano maçı nereden izlenir?
title