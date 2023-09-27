SANKO Holding Şirketleri Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde Yer Aldı

SANKO Holding'e bağlı şirketler olan SANKO Tekstil İşletmeleri, ÇİMKO Çimento ve Beton, Süper Film Ambalaj ve SANKO Enerji, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı. İstanbul Sanayi Odası'nın araştırmasına göre, SANKO Tekstil İşletmeleri 114'üncü, ÇİMKO Çimento ve Beton 150'nci, Süper Film Ambalaj 239'uncu ve SANKO Enerji 262'nci sırada yer alıyor.

SANKO Holding şirketlerinden SANKO Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, ÇİMKO Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ ve SANKO Enerji, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yine yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, şirketlerin 2022 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, SANKO Tekstil İşletmeleri 114'üncü, ÇİMKO Çimento ve Beton 150'nci, Süper Film Ambalaj 239'uncu, SANKO Enerji ise 262'nci sırada bulunuyor.

İSO'nun, 2021 yılı verilerini baz alarak 2022 yılında açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre, listede ÇİMKO Çimento ve Beton 48, SANKO Enerji 40 sıra yükseldi. - GAZİANTEP