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SANKO Holding, Anadolu 500'de Birinci Sırada

SANKO Holding, Anadolu 500'de Birinci Sırada
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Ekonomist Dergisi'nin Anadolu 500 araştırması sonuçlandı. SANKO Holding, 8 şirketiyle listenin zirvesinde yer aldı. Gaziantep merkezli holding, denim üretiminde dünya çapında önemli bir konuma sahip.

Ekonomist Dergisi'nin geleneksel hale getirdiği Anadolu 500 araştırması sonuçlandı. SANKO Holding 8 şirketi ile Anadolu 500'de ilk sırada yer aldı.

Araştırma, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde bulunan şirketlerin 2023 yılı verileri baz alınarak hazırlandı. Ekonomist Dergisi'ndeki haberde, SANKO Holding'in listede 8 şirketinin bulunduğuna vurgu yapılarak, "Gaziantep'ten çıkıp dünyanın denimde en önemli üreticilerinden biri olmayı başaran ve Anadolu'da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan SANKO Holding, listemizin ilk sırasında yer aldı" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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