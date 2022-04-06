Sanayide planlı büyüme şart

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni sanayi bölgeleri açmakla ilgili bir sıkıntının bulunmadığını belirterek, bu konuda 2040 Çevre Düzeni ve 2035 Ulaşım Master Planı dikkate alınarak adım atılması gerektiğine dikkat çekti.

Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneği'nin geleneksel Çekirge Toplantısı'nın konuğu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş oldu. İftar organizasyonuyla birleştirilen etkinliğin açılışında konuşan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, "Ramazanlar bizleri birleştirir, kardeşlik duygularını pekiştirir. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Bugünlerde bu ve benzeri toplantılarla bir araya gelerek, birlikteliklerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda ihtiyaç sahiplerini hatırlamalı, onları unutmamalıyız. Çabamız; kalp kırmadan, kul hakkı yemeden, yaşadığımız ortama olumlu izler bırakarak bu dünyadan ayrılmak. Hepinize arkanızdan iyi insandı denilecek bir hayat diliyorum" dedi.

BUSİAD'ın konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sunumunda, iş dünyasının merak ettiği '2040 Çevre Düzeni Planı, Kültürpark Master Planı, TEKNOSOB ve ulaşım başta olmak üzere kente kazandırılan' yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Sanayileşmede hamle yapılabilir

Zaman zaman kamuoyunda da tartışılan yeni sanayi bölgelerine ihtiyaç olmadığı konusuna 2040 Çevre Düzeni Planı üzerinden değinen Başkan Aktaş, Bursa'da yeni sanayi bölgeleri açmak ile ilgili bir engelin bulunmadığını söyledi. Ancak hazırlanan planda şehir içinde kalan sanayilerle alakalı revizyonlar olacağını kaydeden Başkan Aktaş, "Şehir; bulunduğu lokasyon itibariyle çok kıymetli, çok değerli. Almanya'da sanayinin toplam yüzölçüme oranı yüzde 4.5. Bizde ise planlı sanayi bölgeleri için yüzde 0,8. Plansız sanayi bölgelerini de hesapladığımızda, yüzde 1.8-2 civarında oluyor. Yani sanayileşme ile ilgili hamle yapılabilir. Benim kanaatim, önce içerisini temizlemek lazım. Vişne Caddesi gibi, konutlar ile sanayinin iç içe girdiği bölgeler var. Yeni tanımlanacak sanayi bölgelerinde taşıma yöntemi uygulanması lazım. Çalı gibi plansız sanayilerle alakalı, Vişne Caddesi tarzı yapılanmaların olduğu yerlerle ilgili Sanayi ile konutun iç içe geçtiği yerleri ayıklamak gerek. Alt kat imalathane, üst kat konut yerler var. Bunları ayıklamak lazım. Bunun için 2040 Çevre düzeni planı başlığında; bizim nerede konut, nerede ticaret, nerede sanayi olacak bunları tanımlayarak hareket etmemiz gerekiyor. Bunu 2035 Ulaşım Master Planı ve 2040 Çevre Düzeni Planı ile çerçevelememiz ve o doğrultuda hareket etmemiz gerekli. Konutu çevir sanayiye, tarım alanını çevir sanayiye yaklaşımı ile bu işin üstesinden gelmemiz imkanız" diye konuştu. - BURSA

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi