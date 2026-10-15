Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Eksim Holding 40. Yıl Programı'nda konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sahip olduğu siyasi ve ekonomik istikrarla geleceğe güvenle ilerlediğini belirterek, "Yolumuz açık, istikbalimiz parlak, istikametimiz aydınlıktır. Ülkemizin geleceğine güvenen, yatırım yapan, üreten ve değer katan herkesin her daim yanında, yakınında yer alacağız. Bizler müteşebbislerimiz için tüm imkanları seferber etmeyi, onlara alan açmayı sürdüreceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eksim Holding 40. Yıl Programı'nda yaptığı konuşmada, 1986 yılında dış ticaretle başlayan yolculuğunu, bugün ülkenin farklı sektörlerinde gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdüren Eksim Holding'in 40. kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiğini söyledi.

Eksim Holding'in 40 yıllık serüveninin bir yönüyle de Türkiye'nin dünya pazarlarına açılma, sanayileşme ve teknolojik dönüşüm yolculuğunun yansıması olduğunu kaydeden Kacır, "Eksim ailesinin takdire şayan bir diğer özelliği de kazandığını milletin hizmetine sunma anlayışını nesilden nesile aktarmasıdır." diye konuştu.

Kacır, Eksim Holding'in kurucularından devraldığı değerli mirası yaşatarak gelecek dönemde de ülkenin kalkınmasına, milletin refahına ve toplumsal dayanışmaya katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bir ülkenin kalkınma hikayesinin o ülkenin üreten, yatırım yapan ve geleceğe inanan insanlarının ortak emeğiyle yazıldığını aktaran Bakan Kacır, "Ülkelerin sahip olduğu potansiyeli, birikimi, imkanları ve doğal kaynakları toplumun ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiren, emeğini, sermayesini, alın ve akıl terini ortaya koyarak sorumluluk üstlenen girişimciler, gerçek refahın en önemli paydaşlarıdır." ifadelerini kullandı.

"Sanayimizin rekabet gücünü artırmayı her daim temel önceliklerimiz arasında gördük"

Bakan Kacır, yeni yatırımlara öncülük eden, istihdam oluşturan, ürünlerini ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran girişimcilerin, ülkenin kalkınma yolculuğunun baş aktörleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugün sahip olduğu sanayi birikiminin, üretim kapasitesinin ve ihracat başarısının temelinde, müteşebbislerin emeği, cesareti, sabrı ve bu ülkenin geleceğine duydukları güvenin yer aldığını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Onların attığı her adım, gerçekleştirdikleri her yatırım, bir çığ gibi büyüyerek üretim kabiliyetlerine, mesleki tecrübeye, istihdama, bulunduğu bölgeye ve nihayetinde ülke ekonomisine değer katıyor. Bizler de girişimcilerimizin ülkemizin kalkınmasına katkı sunan gayretlerini desteklemeyi, yatırımın ve üretimin önünü açmayı, sanayimizin rekabet gücünü artırmayı her daim temel önceliklerimiz arasında gördük."

"Bizleri Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaştıracak olan, katma değerli üretim ve yüksek teknolojidir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda, Türkiye'nin üretim altyapısını geliştiren, yatırım imkanlarını genişleten, sanayinin büyümesine ve ihracatın artmasına katkı sağlayan kapsamlı adımlar attıklarını belirtti.

Sanayinin ülkenin dört bir yanında gelişmesi, girişimcilerin modern üretim altyapılarına erişmesi için organize sanayi bölgelerini büyüttüklerini aktaran Kacır, "Müteşebbislerimize öngörülebilirlik, maliyet ve rekabet avantajı sunan yatırım kararlarını somut projelere dönüştürmelerini kolaylaştıran teşvik mekanizmalarımızla, ülkemizi nitelikli yatırımların adresi haline getirdik. Biliyoruz ki bizleri Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaştıracak olan, katma değerli üretim ve yüksek teknolojidir. Bu anlayışla etkin AR-GE teşvik mekanizmalarını hayata geçirerek sanayimizin araştırma, geliştirme ve yenilik kapasitesini ileri taşıdık. Teknoparklarımız, AR-GE ve tasarım merkezimizle firmalarımızın yeni teknolojiler geliştirmesinin, yenilikçi fikirleri katma değerli ürünlere dönüştürmesinin önünü açtık." dedi.

" Türkiye'yi pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdik"

Bakan Kacır, sanayinin üretim kapasitesini büyütürken, teknoloji geliştirme kabiliyetlerini ve uluslararası rekabet gücünü de ileri taşıdıklarını belirterek "Bugün üretim kapasitesiyle, teknoloji geliştirme kabiliyetiyle ve dünya pazarlarına erişimiyle 2000'li yılların başından çok daha farklı bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Son 23 yıldır aralıksız şekilde sürdürdükleri yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma modeli ile milli geliri 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara taşıdıklarını ifade eden Kacır, "Türkiye'yi pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Avrupa'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanında kurdukları güçlü ticaret ağlarıyla, 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ürün ihracatını 283 milyar dolara yükselttiklerini anımsattı.

"Müteşebbislerimiz için tüm imkanları seferber etmeyi, onlara alan açmayı sürdüreceğiz"

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülke olduğunu belirtti.

Sanayicilerle, girişimcilerle ve mühendislerle el ele vererek Türkiye'yi katma değerli üretimde ve teknoloji geliştirmede dünya sahnesinde hak ettiği konuma eriştirmeye kararlı olduklarını kaydeden Kacır, "Bizler daha büyük, daha güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye'ye giden bu yolu tüm sektörlerimiz ile beraber yürümeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kacır, uzun vadeli planlar ve kapsamlı yol haritalarıyla sanayinin geleceğini bugünden şekillendirdiklerini belirterek "Yeni yatırımların önünü açacak, üretim kapasitemizi artıracak ve sanayimizin gelişimini ülkemizin dört bir yanına yayacak adımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz." dedi.

Türkiye'nin sahip olduğu siyasi ve ekonomik istikrarla geleceğe güvenle ilerlediğini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Yolumuz açık, istikbalimiz parlak, istikametimiz aydınlıktır. Bu yolculukta kıymetli müteşebbislerimizin yanımızda olduklarını biliyoruz. Merhum Abdullah ve Fahreddin Tivnikli'nin ülkemize karşı duydukları sorumluluk bilincinin ve benimsedikleri değerlerin güçlü şekilde yaşatılmaya devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın ki bizler ülkemizin geleceğine güvenen, yatırım yapan, üreten ve değer katan herkesin her daim yanında, yakınında yer alacağız. Bu ülke için taş üstüne taş koyan herkes bizim başımızın tacıdır. Bizler müteşebbislerimiz için tüm imkanları seferber etmeyi, onlara alan açmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA