Samsun'da 189 çiftçiye 5 bin 600 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Haberler

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere tohum desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Bafra ilçesinde 10 mahalledeki toplam 189 çiftçiye 5 bin 600 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Destek kapsamında daha önce de Asarcık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde 1000 dekar alanda 10 ton kuru fasulye tohumu üreticilere dağıtılmıştı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini belirterek "Çiftçilerimize dağıttığımız kuru fasulye tohumları ile ellerini güçlendirmek istedik. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize has ürünleri desteklemek amacıyla çiftçimizin her zaman yanındayız. Amacımız üretimin daha fazla artırılması. Bu destekleri, toprak analizleri ile tamamen bilimsel yöntemlerle yapıyoruz. Desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.