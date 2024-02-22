Sakarya Teknokent'te G-Fast Hızlandırma Programı Başlatıldı

Sakarya Teknokent'te teknoloji odaklı ve ticarileşme potansiyeli yüksek iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla girişimci adaylarına yönelik "G-Fast Hızlandırma Programı" başlatıldı.

Sakarya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Teknokent, 12 Şubat'ta başvuruları başlayan programla girişimcilere başarılı bir yolculuğa çıkma imkanı sunmaya hazırlanıyor.

13 Mart'ta sona erecek başvuruların 14-22 Mart'ta değerlendirilmesinin ardından programa alınacak adaylara, gelecek vadeden iş fikirlerinin desteklenmesine yönelik iş fikri oluşturma, iş modeli kanvası, iş planı yazma, fon bulma ve teşviklerden yararlanma, şirketleşme ve finansal yönetim, temel fikri haklar ve etkili sunum teknikleri konularında eğitim verilecek.

Eğitimlerin 25 Mart-7 Mayıs'ta düzenlenmesinin ardından uzman görüşmeleri gerçekleştirilecek. Girişimciler, hazırladıkları sunumları 15 Mayıs'ta yapılacak final etkinliğinde yatırımcılar önünde sunma fırsatı bulacak.

İş fikri olan girişimcileri G-Fast Hızlandırma Programı'na davet eden Sakarya Teknokent Genel Müdürü Yakup Köseoğlu, girişimci adaylarının program sayesinde hızlı ve etkili şekilde ilerleme şansı bulacağını kaydetti.

Programa "https://form.jotform.com/adapto/gfast-2024" internet adresinden başvurulabilir.