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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı "zamanında kalkış" performansıyla Avrupa'nın zirvesinde

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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 8-14 Haziran döneminde yüzde 88'lik zamanında kalkış oranıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı seçildi. İstanbul Havalimanı yüzde 86 ile ikinci sırada yer aldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 8-14 Haziran döneminde "zamanında kalkış" performansıyla "Avrupa'nın en dakik havalimanı" olarak belirlendi.

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 8-14 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yüzde 88'lik zamanında kalkış oranıyla "Avrupa'nın en dakik havalimanı" olarak kayıtlara geçti.

Bu havalimanını yüzde 86'lık performansıyla İstanbul Havalimanı takip ederken, Avrupa havacılığının önde gelen diğer merkezlerinden Oslo Havalimanı yüzde 83, Kopenhag Havalimanı yüzde 80 ve Viyana Havalimanı yüzde 79'luk zamanında kalkış performansıyla listede yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, yakalanan başarının planlı çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

Kacır, hedeflerinin misafirlerin memnuniyetini en üst seviyede tutarken operasyonel mükemmelliği esas alan anlayışla ülkenin havacılık vizyonuna katkı sunmaya devam etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu veriler elbette anlık başarı değil. Adım adım işlenen bir planlamanın sonucu olmakla birlikte Sabiha Gökçen'in yalnızca yüksek trafik hacmini başarıyla yöneten bir havalimanı olmanın yanı sıra aynı zamanda operasyonel verimlilikte Avrupa'nın referans noktalarından biri haline geldiğini göstermektedir. Elde edilen bu başarı, yoğun hava trafiğini emniyetli, sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yönetme kabiliyetimizle, paydaşlarımızla oluşturduğumuz güçlü koordinasyonun ve uzun vadeli planlama anlayışımızın somut bir sonucudur."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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