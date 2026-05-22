Rekabet Kurulu Sabancı'nın Akçansa hisselerinin Heidelberg Materials'a devrini onayladı

Rekabet Kurulu, Sabancı Holding'in Akçansa'daki yüzde 39,72'lik hissesinin Heidelberg Materials AG'ye devrine izin verdi. Devir işlemleri diğer yasal izinlerin ardından tamamlanacak.

Rekabet Kurulu, Sabancı Holding'in Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'deki (Akçansa) yüzde 39,72'lik hissesinin mevcut ortağı Heidelberg Materials AG'ye devrine izin verdi.

Sabancı Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Heidelberg Materials AG'nin, Sabancı'nın Akçansa'daki 76 milyon 35 bin lira nominal değerli ve yüzde 39,72'lik payı için ön alım hakkını kullandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Şirketimizin toplam sermayesinin yüzde 39,72'sine tekabül eden SAHOL paylarının alıcı tarafından devralınmasına ilişkin işleme Rekabet Kurumu tarafından 21 Mayıs'ta izin verilmiştir. Devir işlemleri, diğer yasal izin gerekliliklerinin yerine getirilmesini takiben tamamlanacak olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılması gereken açıklamalar kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan
