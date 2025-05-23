Ruha Elektrik, Hyundai Electric'ten 'En İyi Performans' Ödülü Aldı

TÜRKİYE'de Hyundai Electric'in temsilcisi olan Ruha Elektrik, 2024 yılı için HD Hyundai Electric tarafından 'Globalde En İyi Performansa Sahip Distribütör' unvanına layık görüldü. Ödül, geçtiğimiz günlerde Güney Kore merkezli HD Hyundai Electric'in üst düzey yöneticilerinin Türkiye'yi ziyaretleri sırasında Ruha Elektrik'in İstanbul'daki genel merkezinde düzenlenen özel törenle takdim edildi. Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu başarının sadece bir ödül olmanın ötesinde, iki kurum arasındaki güçlü güven ilişkisini ve gelecek vizyonunu temsil ettiğini dile getirdi.

Ruha Elektrik'in kuruluşundan bugüne uzanan hikayesini ve bu başarıya giden süreci değerlendiren İshakoğlu, "2003 yılında İstanbul'da kurulan Ruha Elektrik, aynı yıl Hyundai Electric'in Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek büyük bir sorumluluk aldı ve enerji sektörüne iddialı bir giriş yaptı. Sektörde Hyundai markasının tanınırlığının artırılması ve Güney Kore teknolojisinin Türkiye'de doğru bir stratejiyle konumlandırılması adına önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Hyundai'nin yüksek mühendislik gücünü ve sürekli gelişen ürün yelpazesini ülkemizde başarıyla temsil ederek, sektörde hem güvenilir hem de yenilikçi bir marka algısının oluşmasına katkı sağladık. 20. yılımızda Hyundai Electric'in Türkiye'deki tek distribütörü olmamız, hem ülkemize hem de şirketimize duyulan güvenin açık bir göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

'KORE İLE OLAN ORTAKLIĞIMIZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR'

Devamlı büyüme hedeflerinin son on yıldır aralıksız gerçekleştiğini belirten İshakoğlu, "Tamamen yerli sermayemiz ile çıktığımız bu yolda Türkiye'nin elektrik enerjisi sektörüne inovatif çözümlerle yüksek teknolojili ürünler sunduk. Dünyanın en kıymetli markalarından biri sayılan Hyundai Grubu, tüm operasyonlarımızda en büyük destekçimiz konumunda oldu. Denizleri aşan bu samimi iş birliğimiz her yıl daha da sağlamlaşıyor; attığımız adımlarla dünya devinin bölgedeki temsilini kuvvetlendiriyor, gücümüze güç katıyoruz" dedi.

Kazandıkları bu ödülün, 20 yılı aşkın bir iş birliğinin ve büyüme odaklı vizyonlarının somut bir yansıması olduğunu belirten İshakoğlu, 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerde performansa verilen önemin HD Hyundai Electric tarafından uluslararası arenada takdir edilmesinin Ruha Elektrik için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. İshakoğlu, "Hyundai Electric'in bizi dünya genelinde en iyi performansa sahip distribütör olarak ödüllendirmesi, yıllardır sürdürdüğümüz istikrarlı büyümenin, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin ve sektördeki yenilikçi duruşumuzun bir sonucudur. Bu başarının globalde duyurulmasıyla ülkemizin bu başarılarla anılmasına vesile olmak bizler için büyük bir iftihar olmuştur. Hyundai ile birlikte sadece ürün satışı yapmıyoruz; bilgi, teknoloji ve güveni de müşterilerimize sunuyoruz. Bu başarıyı bir zirve değil, çok daha büyük hedeflerin başlangıcı olarak görüyoruz" diye konuştu.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

Gelecek vizyonuna da değinen İshakoğlu, Ruha Elektrik'in yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'da değil, tüm Türk Cumhuriyetleri'nde ve çevre coğrafyalarda büyümeyi hedeflediğini belirtti. Şirket olarak inovasyonu ve dijital dönüşümü ön planda tuttuklarını vurgulayan İshakoğlu, "Enerji sektörünün geleceği teknolojiyle şekilleniyor. Biz de bu değişimi sadece takip eden değil, yön veren bir oyuncu olma hedefiyle ilerliyoruz. Güney Kore ile yürüttüğümüz stratejik görüşmeler, yeni nesil enerji çözümleri ve akıllı şebeke sistemleri gibi alanlarda yeni adımlar atmamızın önünü açacak. Yakın bölgemizde yeniden imar edilecek ülkelerde çözüm ortağı olmamız ile ilgili Kore heyetiyle yakın temas halindeyiz. HD Hyundai Electric ile güç birliğimizin, sadece mevcut pazarlarda değil, global pazarlarda da daha güçlü bir varlık göstermemizi sağlayacağına yürekten inanıyorum. Önümüzdeki dönemde sektöre yön verecek birçok yeniliği kamuoyuna duyurmaya hazırlanıyoruz. İki şirket arasında yapılan görüşmeler oldukça olumlu ilerliyor. Özellikle çok kıymetli ve stratejik bir adımla Güney Kore'nin ülkemize duyduğu teveccühün tezahür edeceğini söylememiz mümkün" ifadelerini kullandı.