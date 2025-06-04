Rosatom'un MetalTech Şirketi Ortopedik Kongreye Katıldı

Rosatom'un MetalTech Şirketi Ortopedik Kongreye Katıldı
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Rosatom'un Metalurji alanındaki entegratörü MetalTech LLC, Güney Rusya Ortopedi Travmatologları Kongresi'nde travmatoloji ve ortopedide kullanılan implantları tanıttı ve yerli cerrahların eğitimine yönelik projelerini açıkladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Yakıt Bölümü'nün "Metalurji" alanındaki entegratör şirketi MetalTech LLC, Rusya'nın Essentuki kentinde gerçekleştirilen Ortopedik Bilimsel ve Eğitim Forumu Güney Rusya Ortopedi Travmatologları Kongresi'ne katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MetalTech kongerede, travmatolog-ortopedistlere travmatoloji ve ortopedide kullanılan implant ve tıbbi aletleri tanıttı.

Şirket, sağlık sektörünün travmatoloji ve ortopedi alanındaki tıbbi ürün ihtiyacını karşılayacak.

Rosatom bu kapsamda 2023'te, kemik üstü ve kemik içi osteosentez için implantlarla bunların implantasyonu için aletlerin üretimini gerçekleştirecek olan Rosatom İmplantat LLC adlı bir yan kuruluş oluşturulmuştu. Ürün yelpazesinde osteosentez için 3 binden fazla tıbbi ürün kalemi bulunan fabrika, her yıl en az 140 bin adet implant üretecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom MetallTech LLC Tıbbi Malzemeler ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Semyon Slezov, şirketin kendi ürettiği yüksek kaliteli implantları yurt içi sağlık pazarına sunma görevinin yanı sıra, başlangıç ??ve meslekte olan travmatolog-ortopedi uzmanları için eğitim merkezleri kurma gibi bir hedef koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Görevimiz sadece yüksek kaliteli tıbbi ürünler üretmek değil, aynı zamanda yerli cerrahların yeterliliklerini kapsamlı bir şekilde geliştirmektir. Teorik bilgi ve son gelişmelerle çalışma konusunda pratik becerileri kapsayan kapsamlı bir eğitim ve tıp uzmanları için ileri eğitim sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır. Olası risklerin önlenmesine ve ameliyat sonrası komplikasyonlar durumunda sorunların doğru çözümüne özel dikkat gösterilecektir."

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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