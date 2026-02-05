Haberler

Rizeli kasaptan yeni et fiyatlarına tepki: 'Beni yeni fiyatları fazla buldum, fırsatçılık yapmamak lazım'
Rize'nin Pazar ilçesindeki kasap Tuncay Engin, Ramazan ayı öncesi et fiyatlarındaki artışa karşı çıkarak, eski fiyatlarla satış yapacağını açıkladı. Engin, fırsatçılık yapmamak gerektiğini vurguladı ve besicilerin de denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Rize'nin Pazar ilçesinde kasaplık yapan Tuncay Engin, Ramazan ayı öncesi ete yapılan zamma tepki göstererek "Ben yeni fiyatları çok fazla buldum. Fırsatçılık yapmamak lazım, eski fiyattan satacağım" dedi.

Rize'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı öncesinde işletmelerde fiyat denetimi yapıldı. Pazar ilçesinde bir kasaba giren yetkililer, fiyat denetimi gerçekleştirdi. O esnada işletme sahibi Tuncay Engin'in "Ben eski fiyattan satacağım, yeni fiyatlar bana çok fazla geldi" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Engin, Kasaplar Odasının belirlediği yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe konulması halinde bile kendi fiyatlarından satışa devam edeceğini dile getirdi. Yeni fiyatlar açıklansa da kendisini zarara sokmayacak şekilde ürünlerini aynı fiyattan satacağını ve Ramazan ayı öncesi fırsatçılık yapmanın doğru olmadığını söyleyen Engin, "Ben şu anlık eski fiyattan satıyorum. Yeni fiyatları birdenbire biraz aşırı gördüm. Ben o fiyatı uygulamayı da düşünmüyorum. İlk etapta beni koruttuğu şekilde bir 50 TL, baktım az geldi bir 50 TL daha o şekilde ilerleyeceğim. Ramazan ayıdır, bir anda uygulamayacağım. Vatandaş alsın yesin. Fırsatçılık yapmamak lazım. Aslında besicilerin de denetlenmesi lazım. Şu anda kemikli eti 700 TL'den satıyoruz. 670 TL'ye de et alıyoruz. 20-30 lira ile altından zaten kalkılmaz. Sadece kasaplara değil, biraz da besicilere bakmaları lazım. Ama şu anda bu fiyatlar beni idare etmese de ettirmeye çalışacağım" dedi. - RİZE

