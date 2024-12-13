Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması! "Bakanlığa şikayet edin"

Ünlü tatil bölgelerinde görmeye alışık olduğumuz "harcama limiti", restoranlarda da görülmeye başladı. Restoranlarda önce kuver ardından servis ücreti tartışmaları sıcaklığını korurken, özellikle Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerindeki "harcama limiti" hepsinden çok konuşulmaya başladı.

BAZI RESTORANLARDA UYGULANMAYA BAŞLADI

Olmayan ücreti vatandaşlardan isteyen işletmeler için yetkililer "ceza" yolunu gösterirken, bu da soruna çare olmadı. Genellikle 1500 lira olan bu limit uygulaması İstanbul'daki bazı restoranlarda da uygulanmaya başladı. Bir çay dahi içilse istenilen tutarın ödenmesi zorunluluğu konusunda hukukçular bunun usulsüzlük olduğunu vurgularken, vatandaşlar "ayrımcılık" dedi.

TİCARET BAKANLIĞI'NA ŞİKAYETTE BULUNUN

Konuyla ilgili bir televizyon kanalına konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Tüketici, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Aynı zamanda bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunabilir." ifadelerini kullandı.